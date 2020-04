"Nachrichten aus dem Himmel" von Menschen für Menschen gibt es jetzt an der Erlöserkirche im Hildener Süden an der St. Konrad-Allee / Ecke Kölner Straße.

Vor dem Eingang der Erlöserkirche steht nun ein Zettelhäuschen. Gebaut hat es Krippenbauerin Annette Hiemenz, täglich neu bestückt wird es von Pfarrerin Sonja Schüller.

Die Idee dahinter ist ganz einfach: Jeder Spaziergänger und Lebenslustfinder reißt sich ganz "analog" eine „Nachricht aus dem Himmel“ von dem Zettelblock ab und nimmt ihn mit.

„Es gibt in den Zeiten des Kontaktverbots zahlreiche digitale Internetangebote, mit denen wir Kirchen nach wie vor versuchen, die Menschen zu erreichen. Mit den 'Nachrichten aus dem Himmel' kommt jetzt ein analoges Angebot hinzu. Denn nicht jeder benutzt das Internet. Und auch solche, die es durchaus tun, sind gerne draußen unterwegs und streifen umher, damit ihnen zu Hause die Decke nicht auf den Kopf fällt", sagt die Pfarrerin an der Erlöserkirche.



Spaziergänger beobachtet

Die Idee kam ihr, als sie Spaziergänger beobachtete, wie diese interessiert an den Schaukästen die Informationen aus der Gemeinde lasen. "Da habe ich mal online bei den verschiedenen Gruppen in der Gemeinde nachgefragt, was ihnen in der jetzigen Zeit so gut tut."

Große Resonanz

Von der Resonanz ist die Pfarrerin noch immer angenehm überrascht. Die „Nachrichten aus dem Himmel“ sind Sätze, "die Leichtigkeit und Lebensmut bringen. Sie nehmen die Sehnsucht nach einem lebendigen Alltag auf und erzählen von den kleinen Dingen und von dem großen Ganzen. Sie finden Sinn, lieben das Herz, machen Mut und reißen Witze. Sie halten inne, schütteln sich vor Lachen, schlagen Purzelbäume und dann halten sie dir wieder eine kleine, freundliche Besinnung unter die Nase. Sie sind leicht und luftig, frei und unbefangen. Sie kommen auch gern einmal als gemaltes Bild oder Foto daher."

Block im Postkartenformat

Alle Infos formatiert die Pfarrerin, schickt sie online zu einem Copy Shop, der daraus Blöcke im Format einer Postkarte macht. "Jeder Zettel ist ein Unikat. Deswegen darf man auch gern wiederkommen und einen zweiten Zettel ziehen", fährt Schüller schmunzelnd fort. „Denn der Himmel ist ja immer für eine Überraschung gut und außerdem – erfinderisch“, sagt Schüller. Und so lädt sie ein: „Kommen Sie vorbei und lesen Sie Lebensmut. Diese Sätze wollen hineinscheinen und Ihren Alltag aufhellen. Von Menschen für Menschen – ist das nicht himmlisch?“ dh