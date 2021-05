Mittelstrasse, Ellerstrasse, Westring und viele weitere Standorte in Hilden sind nun von Corona Testzentren besiedelt. Plötzlich sind sie da und nicht mehr wegzudenken - Gottseidank!

Mit knapp 58.000 Einwohnern ist Hilden eine mittlere kreisangehörige Stadt in Nordrhein-Westfalen und die Organisation der Testzentren läuft absolut professionell, schnell und reibungslos ab.

Insgesamt 12 Teststandorte gibt es in Hilden. Die Liste der Testmöglichkeiten finden Sie direkt hier:

Adler-Apotheke

Mittelstr. 67 (Zugang über Warrington Platz)

Mo – Fr: 9 – 14.30 Uhr

Sa: 10 – 14 Uhr

Terminbuchung: https://www.adler-apotheke-hilden.de

Apotheke am Strauch

An den Linden 43

Mo-Sa: 8.30 - 13.00 Uhr

Mo, Di, Do, Fr: 15 - 18.30

Terminvereinbarung: www.testbuchen.de

Bergman Deutsche Klinik (ehem. Capio Klinik)

Klinik im Park

Hagelkreuzstr. 37

Mo – Do: 8 – 16 Uhr

Fr: 8 – 14 Uhr

Terminbuchung: www.venen.nrw

Corona-Point Hilden

Dr. Ellen-Wiederhold-Platz

Mo - Fr: 7 - 20 Uhr

Sa: 10 - 20 Uhr

So & Feiertags: 10 - 16 Uhr

mit und ohne Termin: www.coronapoint.de

HNO-Zentrum Hilden

Heiligenstr. 90

Mo-Do: 7 - 11.30 Uhr

Mo: 15 - 16.30 Uhr

Di: 13 - 16.30 Uhr

Fr: 7.30 - 11.30 Uhr

ohne Termin: 02103 8345

Kloepfel Operations - Obi Hilden

Westring 5

Mo-Sa (außer Feiertage) 8-20 Uhr

Termin: www.coronatest-eu.com

Tel. 02327 947979

Medican GmbH

Parkplatz Möbel Hardeck

Ellerstr. 100

Mo-Sa: 8 - 20 Uhr

So: 8 - 16 Uhr

mit und ohne Termin

Terminbuchung: https://www.coronatest-eu.com/hilden oder 0211 3687970

Praxis Dr. Karolina Raczka-Winkler

Warringtonplatz 18,

Mo-Fr 8-14

Sa 9.30-14 Uhr

Termin: 02103 7155245.

Praxis Dr. med. Uta Boddenberg -Fachärztin für Allgemeinmedizin

Bismarckstr. 23

Infektionssprechstunde zwischen 11.45 und 12.30 Uhr

mit Termin: 02103 45626

Praxis für Naturheilkunde - Jörg Viehweg

Walder Straße 284

Mo - Fr: 9 - 18 Uhr

mit Termin: 0162 7800652

Teil der Lösung

Gerresheimer Straße 53

Di,Mi 8-15.30 Uhr

Sa 10-15 Uhr

mit/ohne Termin: www.teil-der-loesung.de

Walk-In Zotz/Klimas

Grünstraße 2 (Parkplatz Hildorado)

Mo - Fr: 8.30 - 17 Uhr

Sa: 8 - 14 Uhr

ohne Termin

Quelle: hilden.de

Die Testzentren machen den Alltag für uns Hildener Bürger ein ganzes Stück sicherer und lässt zumindest wieder ein wenig Normalität wie z.B. den Friseurbesuch oder das Shopping zu.

Ein großer Dank gilt allen Organisatoren und Helfern für den tollen Einsatz und die schnelle Umsetzung.