Vermieter in Nordrhein-Westfalen wehren sich gegen staatliche Regulierung. „Die Liste der Zumutungen für Vermieter ist in den letzten Jahren immer länger geworden“, sagt Andreas Adán, der Vorsitzende des Vermieter-Vereins Haus & Grund Hilden. „Entgegen den Versprechungen der Koalition hat NRW eine Mieterschutzverordnung bekommen, die unter anderem eine verschärfte Mietpreisbremse enthält. Der Bund hat die Mietspiegel beeinflusst und damit die ortsüblichen Vergleichsmieten de facto eingefroren.“

Auch würden immer wieder Rufe laut, Teile der Betriebskosten auf die Vermieter abzuwälzen – etwa die Grundsteuer, den CO2-Preis oder die Gebühren fürs Kabelfernsehen. Die möglichen Folgen machen Andreas Adán Sorgen: „Immer mehr private Vermieter, die bislang zwei Drittel der Mietwohnungen im Land anbieten, denken bereits ans Aufgeben. Denn Vermieten rechnet sich kaum noch, und die Zukunftsperspektive ist vage, weil immer neue Zumutungen diskutiert werden.“

Vermieter in NRW wünschten sich Fairness, betont Vorsitzender Adán. „Die große Mehrheit der Vermieter bei uns im Land pflegt ein partnerschaftliches Verhältnis mit ihren Mietern, hält ihre Immobilien in Schuss und investiert hohe Summen in energetische Modernisierungen und Barrierefreiheit.“ Damit es dabei bleibt, brauche es auch faire Mieten: „Niemand soll mit überhöhten Mieten abgezockt werden. Aber wenn es sich nicht mehr rechnet, vermietet auch niemand mehr.“

Es sei unverständlich, dass ein Bündnis aus Mietervertretern, Gewerkschaften und Sozialverbänden heute einen Mietenstopp fordere.

„Seit der Einführung des Mietendeckels in Berlin ist das Angebot an Mietwohnungen dort dramatisch zurückgegangen. Ein Mietenstopp sägt also den Ast ab, auf dem die Mieter wohnen“, stellt Rechtsanwalt Adán fest.

Deckel verknappt das Angebot

Vermietern müsse es im Gegenteil leichter gemacht werden, zu fairen Konditionen zu vermieten. Andreas Adán fordert vielmehr: „Der Mietwohnungsmarkt braucht einen Regulierungsstopp statt eines Mietenstopps!“