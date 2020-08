Im Jahr der Corona-Pandemie ist alles anders - auch das weltberühmte Radrennen, die "Tour de France", geht fast zwei Monate später als üblich an den Start.

Alle Radsportfans können Aufatmen - vom 29. August bis 20. September 2020 werden wieder die besten Radrennfahrer der Welt in Frankreich um das gelbe Trikot, um Siege in den einzelnen Etappen und um den Titel nach rund 3.470 Kilometer Strecke kämpfen.

Die Strecke der Tour de France 2020 führt von Nizza nach Paris und bleibt in diesem Jahr auf französischem Boden. Insgesamt sind vorgesehen neun Flachetappen, drei hügelige Etappen und acht Gebirgsetappen mit vier Bergankünften und ein Einzelzeitfahren.

Bei den Gebirgsetappen der 107. Tour de France handelt es sich um die Gebirgszüge der Alpen, Zentralmassiv, Pyrenäen, Jura und Vogesen. Außerdem sind vier neue Anstiege dabei - der Col de la Lusette und der Suc au May im Zentralmassiv, der Col de la Hourcère in den Pyrenäen und der Col de la Loze in den Alpen sowie der Col de la Madeleine.

Die 21. Etappe zum Finale, führt am Sonntag, 20. September von Nantes-La-Jolie nach Paris zum Champs-Élysées.

ARD überträgt wieder täglich live

Wie in den vergangenen Jahren, wird auch die 107. Auflage der Tour de France von der ARD umfassend begleitet. Die Moderatoren der Live-Übertragungen im Ersten Michael Antwerpes und Florian Naß, die unterstützt werden von Ex-Radprofi Fabian Wegmann, stehen schon in den Startlöchern um täglich mit atemberaubenden Bildern von der Tour zu berichten.

ONE zeigt alle Etappen an den Wochentagen live ab eine halbe Stunde nach dem Start, mit FlorianKurz und Radrennfahrer Paul Voß, bis zum Beginn der Übertragungen im Ersten.

Rund 22 Mannschaften, darunter das Team von Bora-hansgrohe um Emanuel Buchmann werden bei der 107. Tour wieder im Aufgebot stehen.