Das weltgrößte Radrennen - die Tour de France - startet am 1. Juli 2022 in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen und endet nach 21 Etappen und rund 3.349 Kilometern auf der Avenue des Champs Élysées in Paris. Das Fahrradland Dänemark fieber den Grand Départ entgegen.

Das Fahrrad ist in Dänemark mehr als nur ein Freizeitvertreib oder ein Fortbewegungsmittel, es ist eine Lebensart. Neun von zehn Dänen haben ein Fahrrad und 44 Prozent aller Fahrten zur Arbeit und Schule werden mit dem Rad zurückgelegt - dabei gibt es rund 12.000 Kilometer Radstrecken- und Wege im ganzen Land. Daher passen die Tour de France und Dänemark hervorragend zusammen.

Viele hundertausend Däninnen und Dänen werden während der ersten drei Etappen die durch ihr Land führen, voller Begeisterung die Straßen säumen, den Radprofis zujubeln und sie anfeuern.

Grand Départ am 1. Juli

Für die Kopenhagener beginnt das Spektakel schon am Mittwoch, 29. Juni, wenn die 22 Teams der Tour de France 2022 im Vergnügungspark Tivoli vorgestellt werden.

Am Freitag den 1. Juli beginnt dann die 1. Etappe mit einem Einzelzeitfahren (13,2 Kilometer) durch die Straßen der Fahrradstadt Kopenhagen. Am nächsten Tag (Samstag 2. Juli) starten die Radprofis zur 2.Etappe von Roskilde nach Nyborg (202 Km) und Sonntag 3. Etappe von Vejle in das 182 Km entfernte Sonderborg.

Nach einem Transfertag beginnt für die Fahrer dann am Dienstag (5. Juli) die 4. Etappe 171 Kilometer von Dünkirchen nach Calais.

Insgesamt wird die Tour de France 2022 durch vier Länder führen: Dänemark, Frankreich, Belgien und die Schweiz.

TV-Berichterstattungen

Die ARD hat einen neuen Vertrag mit dem Radsportveranstalter "Amaury Sport Organisation" (ASO) abgeschlossen und plant eine tägliche Live-Berichterstattung der Tour de France 2022 - von circa 16:05 Uhr bis 17:30 Uhr im ARD-Hauptprogramm zu senden.

Die kompletten Etappen werden über die Sender ONE, Sportschau.de sowie Eurosport gesendet.