Der Deutsche Tennis Bund wirbt in diesem Jahr damit, dass Tennis „mit Abstand der beste Sport der Welt“ ist und hat dabei auf vielen Ebenen recht. Auch beim TC Hilden e.V. ist man sich in dieser Hinsicht einig und fiebert einer zweiten Saison entgegen, die erneut in die Kategorie der außergewöhnlichen Spielzeiten einzusortieren ist. Nicht nur der Spielplan für die Mannschaftswettbewerbe wurde durch einen nach hinten verschobenen Saisonstart kräftig durcheinandergewirbelt, sondern auch die Corona-Regeln sorgen noch immer für einige Herausforderungen. Die Halle ist nun schon seit Monaten komplett geschlossen und lange Zeit war es nur erlaubt Einzel zu spielen.

Das Vereinsleben in Hilden stand trotzdem niemals wirklich still. Mit einer virtuellen Informationsveranstaltung im Frühjahr betrat man unbekanntes Terrain und machte positive Erfahrungen. Diskussionen funktionieren online nach einem Jahr Pandemie ziemlich gut und für alle Teilnehmenden war es schön, endlich wieder ein paar vertraute Gesichter zu sehen. Einig war man sich jedoch darüber, dass der Tennissport fehlte und so ist es nicht verwunderlich, dass die seit Ostern bespielbaren Plätze bei passendem Wetter in der Regel gut ausgelastet sind. Dazu steht ein neuer Gastronom in den Startlöchern, der seine Pforten pünktlich zur Wettbewerbssaison am 10. Juni öffnen wird. So steigt die Vorfreude im Verein, der dieses Jahr mit 13 Teams in der Medenrunde und 2 Hobbymannschaften an den Start gehen wird. Dazu gibt es die traditionellen Clubmeisterschaften, die immer gut gebuchten Sommercamps und einen neu geschaffenen internen Vereinspokalwettbewerb, um Leute auf dem Tennisplatz zusammenzubringen, die sonst nicht miteinander spielen.

Kurz gesagt: Es geht wieder los und beim TC Hilden e.V. blickt man hochmotiviert und optimistisch auf die neue Saison.