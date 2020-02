„Jonglieren schaltet das Gehirn auf on“ – unter diesem Motto lädt der Sportverein Hilden-Ost 1975 zu Übungsstunden „wie im Zirkus“ ein.

An den vier Donnerstagabenden im Februar können Kinder, Jugendliche und Erwachsene verschiedene Zirkusgeräte ausprobieren: Jonglierbälle, Tücher und Keulen, Diabolos, Pois oder Devilsticks.

Das Angebot wendet sich an alle Anfänger. Angeleitet werden die neuen „Zirkus-Artisten“ von Chiara Heyn und Annika Rasche, Übungsleiterinnen beim SV-Hilden Ost sowie Christian Meyn-Schwarze, Initiator des Hildener Mitmachzirkus und Leiter der Abteilung "Jonglage & Artistik".

Die vier kostenlosen Jonglier-Schnupperstunden für Menschen zwischen acht und 80 finden an den Donnerstagen im Februar, jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle Kalstert, Frans-Hals-Weg 2a statt, Beginn ist am Donnerstag, 6. Februar um 18.30 Uhr. Weiter geht es am 13., 20. und am 27. Februar. Anmeldungen werden per Mail an meynschwarze@t-online.de erbeten.