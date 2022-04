Der 4-jährige Hengst "Mythico" gewinnt unter Jockey René Piechulek die mit 55.000 Euro dotierte 'Kalkmann Frühjahrs-Meile' auf der Düsseldorfer Galopprennbahn. Der Jubiläums-Renntag auf dem Grafenberg stand ganz unter dem Motto "200 Jahre Galopprennsport".

Der Sieger im ersten Gruppe-Rennen der deutschen Turfsaison heißt "Mythico". Mit einem kampfgeprägten Zieleinlauf holt sich der braune Hengst aus dem Quartier von Trainer Jean-Pierre Carvalho, am Sonntag 10. April 2022, die mit 55.000 Euro dotierte Kalkmann Frühjahrs-Meile. Unter Arc-Siegjockey René Piechulek entschied ein kurzer Kopf zugunsten von Mythico gegen seinen Kontrahenten "Rubaiyat" unter Alberto Sanna. Dritter wurde der niederländische Gast "Sea of Marengo" mit Maxim Pecheur vor dem Düsseldorfer Kultpferd "Wonnemond" und Bauyrzhan Murzabayev.

Mythico gewinnt damit das dritte Gruppe-Rennen in seiner Karriere, sehr zur Freude seiner Züchters und Besitzer Dr. Thomas Bretzger aus Backnang.

Jubiläums-Renntag "200 Jahre Galopprennsport"

Besucherinnen und Besucher erlebten auf dem Grafenberg einen Jubiläums-Renntag mit zahlreichen Höhepunkten: Ob auf dem Rennpferde-Simulator "Mr. Ed" von der deutschen Jockeyschule oder an den Ständen der BBAG-Auktionsgesellschaft, der Amateurreiter und der Besitzervereinigung , bei Libertys Home sowie ein Stand der Deutschen Post mit Sonderbriefmarken zum Jubiläum.

Autogramme am Oldtimer-Pferdetransporter

In einem Pferdetransporter aus den 60er Jahren konnten die Besucher den silbernen Besitzer-Ehrenpreis des Auenqueller Siegerhengstes "Torquator Tasso" aus dem letztjährigen 100. Prix de I'Arc bewundern. Dessen Siegreiter René Piechulek stand ebenso wie die Schweizer Erfolgs-Amazone Sibylle Vogt bei einer Autogrammstunde im Mittelpunkt.

Galopper des Jahres 2021

Im Führring wurde der Galopper des Jahres 2021 "Torquator Tasso" vorgestellt der bereits zum zweiten Mal in Folge diese begehrte Auszeichnung entgegen nahm. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 76 Prozent kann sich der Fuchshengst bei der ältesten Publikumswahl im deutschen Sport gegen "Palmas", die Siegerin im deutschen Stutenderby und Sisfahan, den letzten Derbysieger durchsetzen.

Der In Mülheim an der Ruhr von Marcel Weiß trainierte "Torquator Tasso" wurde gezüchtet von Paul H. Vandeberg und brachte seinem Besitzer, dem Gestüt Auenquelle, eine Gewinnsumme von über drei Millionen Euro ein.

Der Gewinner des Hauptpreises "Galopper des Jahres" - ein Wochenende für zwei Personen in Berlin inklusive zwei Renntage und dazu den Festakt zu 200 Jahre Galopprennen in Deutschland ist Manfred J. aus Rüdersdorf.

Alle Fotos: Horst-Peter Nauen