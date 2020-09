Am vergangenen Samstag lud die TSG Hilden zum Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene mit der Weltmeisterin Martha Wermann in die Furtwängler Straße in Hilden ein.

Der Workshop startete um 16 Uhr mit den tanzbegeisterten Anfängerpaaren. Hier erklärte Martha erst mal den Grundrhythmus – Schritt, Schritt, Tap, Schritt, Schritt, Tap. Dieser wurde zuerst auf langsame, dann auf schnellere Musik geübt. Als die Paare schon etwas sicherer wurden, nahm Martha hier das Damensolo mit dazu. Weiterhin ergänzte später noch der Schieber, eine Vorwärtsfigur für den Mann und Rückwärtsfigur für die Dame, und die Drehung im Paar das Anfängerprogramm. Als krönenden Abschluss gab es dann noch die Figur ‚Rendezvous‘, bei dem die Dame Hand in Hand neben dem Herrn tanzt. Mit dieser kleinen Folge waren unsere Anfängerpaare dann optimal vorbereitet auf die nächste Veranstaltung wie ein Straßenfest oder eine kleine private Feier. Anschließend an diesen Kurs gab es den Workshop für Fortgeschrittene. Hier wurde es dann schon anspruchsvoller. Die bereits taktsichereren Paare übten sich hier mit der Wickelfigur genannt ‚das Körbchen, wo die Dame in den Arm des Herrn ein- und ausgewickelt wird. Dazu gab es verschiedene Ausgänge wie das Anlehen mit Bein hoch für die Dame und der ‚Neckbreaker‘ und für ganz Mutige der ‚Todesfaller‘. Auch der ‚Schal‘ und die ‚Schiebetür‘ wurden Teil der fortgeschrittenen Choreographie, die Martha für die Teilnehmer zusammenstellte. Mit dieser Zusammenstellung wurden die Forgeschrittenenpaare gut ausgestattet für ein glänzendes Showdown auf der nächsten Tanzveranstaltung.

Discofox Abend am

kommenden Samstag

Für alle, die jetzt beim Lesen wieder so richtig Lust aufs Discofox Tanzen bekommen haben, bieten Katrina und Ralf Posselt am kommenden Samstag, 3. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Furtwängler Straße einen Discofox Abend an. Die beiden haben sich vor über 20 Jahren beim Discofoxtanzen kennengelernt und haben das Hobby bis heute beibehalten. Beide laden herzlich dazu ein, auf Discofox Klassiker wie der PUR Mix, Wolfgang Petry, Cher und viele andere auf der Tanzfläche abzurocken.

Natürlich hat sich das Team in Corona Zeiten richtig auf seine Teilnehmer vorbereitet. Es liegen Anwesenheitsliste aus, die man sich eintragen muss und getanzt wird natürlich mit dem gebührenden Abstand. Abseits der Tanzfläche ist ein Mund-Nasenschutz Pflicht. Es wird gebeten, bereits in Tanzkleidung zu kommen und vor Ort nur die Schuhe zu wechseln. Wasser und eventuelle Snacks selber müssen selbst mitgebracht werden. Um vorherige Anmeldung wird gebeten per E-Mail an 1.vorsitzender@tsg-hilden.de oder per WhatsApp an 0173-2113109.