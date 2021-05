Endlich ist es trotz Corona wieder möglich: Damit die Kinder nach der langen Zeit des Daheimbleibens gerade in diesem Sommer an die frische Luft kommen und Sport treiben können, bietet der Kanu-Club Hilden in allen sechs Ferienwochen Paddelkurse an.



Wassersportbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 13 Jahren können auf dem Elbsee das Paddeln lernen oder ihre Kenntnisse weiter ausbauen. Um den Coronabestimmungen und den Hygieneanforderungen gerecht zu werden, werden die jeweils einwöchigen Kurse in eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe mit maximal zwölf Kindern aufgesplittet. Neben dem Paddeltraining stehen auch Spaß und Spiel an Land und gemeinsames Snacken auf dem Programm.

Für diejenigen, die im schon einmal dabei waren und daher über Grundkenntnisse des Paddelns verfügen, wird es auch Angebote für Fortgeschrittene geben. Es soll ja auch für die „Wiederholungstäter“ nicht langweilig werden!

Voraussetzung für die Teilnahme ist natürlich, dass die Kinder schwimmen können. Weitere Informationen und das Anmeldeformular unter www.kc-hilden.de.