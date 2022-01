Beim "FIS Skisprung Weltcup" vom 28. bis 30. Januar 2022 in Willingen - wird es auch in diesem Jahr keine Zuschauer und somit keine traditionelle Gänsehautstimmung an der Mühlenkopfschanze geben.

Der FIS Weltcup in Willingen ist aus der Wintersportszene nicht mehr wegzudenken, wenn mehr als 35.000 Fans im Stadion der größten Großschanze der Welt für eine einzigartige Atmosphäre und Gänsehautstimmung pur sorgen. Gerade in diesem Jahr wo sich Deutschlands DSV-Adler wieder in hervorragender Form gezeigt haben, wird es an der Mühlenkopfschanze muksmäuschenstill sein wenn Eisenbichler, Geiger, Lokalmatador Leyhe & Co am Schanzentisch abspringen.

Mit der 2G-Regel geplant

,,Wir hatten ab Sommer gleich mit der 2G-Regel geplant und alles perfekt vorbereitet", sagt Ski-Club und Weltcup-OK-Chef Jürgen Hensel. ,,Es hätte die Möglichkeit gegeben, Zuschauer auf der Sitzplatztribüne und im Stadion mit Abständen zu platzieren. Doch wegen der neuen Corona-Beschlüsse sind ab dem 28. Dezember 2021 keine Zuschauer mehr bei Sportveranstaltungen erlaubt."

,,Diejenigen, die bereits Karten gekauft haben, sollen diese kurzfristig erstattet bekommen", so Jürgen Hensel.

ARD & ZDF übertragen ausführlich aus Willingen

Die TV-Sender ARD und ZDF werden im Wechsel live vom Geschehen des Weltcups in Willingen übertragen und in gewohnter Weise atemberaubende Bilder, informative Interviews und fachliche Kommentare der Experten - in die Wohnzimmer der vielen Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer übermitteln.

Also ein geballtes Programm! Besonders erfreulich, dass erstmals in diesem Jahr die Skisprung-Damen mit dabei sind um die begehrten Weltcup-Punkte zu erobern.