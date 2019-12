Vor rund zwei Monaten hat die Kita Mühle zu einem Altpapier-Sammelwettbewerb in den Hildener Kita aufgerufen. Sieben Einrichtungen folgten dem Ruf - und die Kinder sammelten, was das Zeug hergab.



Insgesamt kamen binnen der kurzen Zeit über 7,5 Tonnen wiederverwertbares Altpapier zusammen, teilt die Kita Mühle mit. Sie hatte zu dem Wettbewerb aufgerufen und ihn organisiert. "Wertstoff ant more" aus Hilden sammelte das Papier ein.

Viel Wasser und CO2 gespart

Zwei Gewinner ermittelte das Team der Kita zusammen mit dem Förderverein. Als Sieger ging die Kita FZ SPE Mühle hervor. Die Kinder sammelten mit rund 3056,50 Kilogramm das meiste Papier. Dank der Wiederverwertung werden so fast 532,0 Kilogramm Kohlenstoffdioxid (CO²) und rund 97.000 Liter Wasser eingespart. Dafür erhalten sie einen Gutschein über 100 Euro im Kindergartenbedarfsladen.

Den zweiten Platz belegte die AWO-Kita, die 1,343 Tonnen Papier sammelte. Den Preis, ein 80-Euro-Gutschein für ein Spielwarengeschäft erhielt die Kita aus den Händen von Münnich. Die Grünen hatten ihn gestiftet. Insgesamt sammelten alle Kita (Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein, Karnaper Regenbogen, Caritas Kindertagesstätte St. Jacobus, Katholische FZ St. Konrad und Evangelische FZ an der Friedenskirche) 7594,5 Kilogramm ein. Das entspricht einer Einsparung von 1,322 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) und 240.728 LIter Wasser ein.