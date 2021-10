Ein Leben lang träumen wir vom wohlverdienten Ruhestand. Dann ist er da, und wir müssen lernen, ohne Kollegen, Pflichten und Visitenkarten auszukommen. Aber wie schafft man es im Ruhestand schafft, der Langeweile und Einsamkeit zu entkommen oder sich neu zu orientieren? Der Treff 50+ "Marktplatz der Möglichkeiten" hilft Menschen in Hilden und Umgebung dabei, freie Zeiträume zu nutzen und sich über Ehrenamt oder Freizeitmöglichkeiten in Hilden zu informieren - der nächste Treff findet am Mittwoch, 3. November, um 17 Uhr in Raum 34, 3. Etage im Bürgerhaus (Aufzug vorhanden), Mittelstraße 40 in Hilden, statt.



Die Initiative Treff 50+ will Menschen unterstützen und informieren, ist aber auch Ideenbörse und Startpunkt für eigene Initiativen und hilft, diese gemeinsam mit anderen umzusetzen. Der Marktplatz der Möglichkeiten des Treffs 50+ ist Anlauf- und Kontaktstelle, man bekommt einen aktuellen Überblick über die zahlreichen Angebote und Initiativen in Hilden, sich im freizeitlichen und/oder ehrenamtlichen Bereich zu engagieren, außerdem werden Verbindungen zu Einrichtungen hergestellt.

Gruppen in Hilden

Zehn Basisgruppen in verschiedenen Stadteilen in Hilden bieten zahlreiche Aktivitäten von Computerkursen, Kochen, Kultur, Radfahren bis zu Städtereisen oder Ausflügen in die Umgebung an.

Regelmäßige Treffen

Der Treff 50+ "Marktplatz der Möglichkeiten" findet jeweils am ersten Mittwoch eines Monats ab 17 Uhr in Raum 34 des Bürgerhauses, Mittelstraße 40 in Hilden, statt. Zusätzlich bietet die Gruppe auch individuelle Gespräche an. Sie ist unter Tel. 02103/54687 oder per E-Mail an info@treff50plus-hilden.de zu erreichen.