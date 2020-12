"Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen." Gemäß diesem Motto hatten die beiden ehrenamtlich Mitarbeitenden Verena Kipp und ihr Ehemann André Kipp aus der evangelischen Kirchengemeinde Hilden die Idee zu dem Film "Unter einem besonderen Stern".

Sie haben ein Krippenspiel in einem besonderen Format entwickelt und ihn in Zusammenarbeit mit vielen Eltern und Kindern inzwischen umgesetzt. An Heiligabend wird er auf der Homepage der Kirchengemeinde Hilden unter evangelisches-hilden.de zu sehen sein.

Im Sommer wurde das Stück entwickelt und geplant, seit November dann kontinuierlich gedreht und dessen Verlauf auf der Homepage der Kirchengemeinde veröffentlicht. Die Kinder kennen nur ihre eigene Szene, sodass der vollständige Film auch für sie eine Überraschung sein wird. Von den Kindern durchgeführte Interviews zu dem Thema Weihnachten wechseln mit Rückblenden in die Zeit der Weihnachtsgeschichte, dargestellt von den Kindern selbst. Für Verena und André Kipp war es das erste Mal, einen Film in Eigenproduktion zu planen und zu drehen.

Kreativität und Energie

„In den letzten Monaten hat es uns auch geholfen, unseren Fokus vom Alltag abzulenken und unsere gesamte Kreativität und Energie in dieses Stück zu stecken, um am Ende möglichst vielen Menschen das Weihnachtsfest zu verschönern. Besonders viel Freude hatten wir daran, wie viele Kinder aus sich heraus wachsen konnten. Losgelöst vom Druck, vor vielen Menschen in einer Kirche ihren Text aufzusagen, haben insbesondere unsere schüchternen Kinder von dem Projekt profitieren können“, schildert das Ehepaar Kipp. Beide können sich so ein besonderes Projekt auch im nächsten Jahr vorstellen.