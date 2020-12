Auch in diesem Jahr hat der Lions Club Hilden seinen Adventskalender für den guten Zweck herausgebracht. Hinter den 24 Türchen verstecken sich Gewinne im Gesamtwert von 21.500 Euro. Mit den nächsten Türchen, die geöffnet wurden, offenbaren sich viele weitere Preise. Die entsprechenden Gewinnzahlen veröffentlichen wir ab sofort im Wochen Anzeiger.



Donnerstag, 10. Dezember:

Parfümerie Platen GmbH & Co. KG: 10 x 1 Einkaufsgutschein à 25 €: 3806, 3678, 1920, 2632, 4359, 3096, 4778, 2372, 3038, 1586; Bäcker Schüren: 2 x 1 Gutschein à 25 €: 3671, 4250; Brillen Rottler: 3 x 1 Einkaufsgutschein à 50 €: 3383, 2998, 4951; La Scala: 2 x 1 Verzehr-Gutschein à 25 €: 2342, 3691; Kadomo GmbH: 1 x 1 Bankscheck à 50 €: 2298; Gesundheitszentrum medwerk GmbH: 1 x 1 Bankscheck à 50 €: 1961.



Freitag, 11. Dezember:

Autohaus Schnitzler GmbH & Co. KG: 1 x 1 Gutschein Wochenende Auto i.W. von 300 €: 2192; Prof. Beckedahl: 5 x 1 Bankscheck à 60 €: 1452, 4407, 2966, 3521, 4517; Bauer Hanten: 3 x 1 Einkaufsgutschein à 25 €: 2304, 4187, 3807; Anonymus: 2 x 1 Bankscheck à 100 €: 2968, 4844; Physio-Praxis Hansen: 3 x 1 Gutschein à 30 €: 2730, 1569, 1414; Gesundheitszentrum medwerk GmbH: 1 x 1 Bankscheck à 50 €: 2605; Kadomo GmbH: 1 x 1 Bankscheck à 50 €: 4994.



Samstag, 12. Dezember:

Toni Hair Fashion: 2 x 1 Gutschein ‚Friseurbesuch’ à 25 €: 2710, 1997; Böhmer Schuhe - P. Röseler GmbH: 2 x 1 Einkaufsgutschein à 25 €: 3188, 2975; Anonymus: 5 x 1 Bankscheck à 100 €: 3125, 1422, 2976, 4491, 2176; Apotheke "Am Strauch": 2 x 1 Einkaufsgutschein ‚rezeptfreie Produkte’ à 30 €: 1171, 2474; Reuber GbR: 2 x 1 Lampe "Berger" á 39,90 €: 1257, 3537; Kadomo GmbH: 1 x 1 Bankscheck à 50 €: 2974; Gesundheitszentrum medwerk GmbH: 1 x 1 Bankscheck à 50 €: 2977.

Alle Angaben ohne Gewähr.