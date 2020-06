"Die Corona-Krise wird Deutschland noch eine unbestimmte Zeit beschäftigen", heißt es in einer Mitteilung der Spakasse HRV.

Die Einschränkungen der vergangenen Wochen haben dazu geführt, dass erhebliche Teile der Bevölkerung Corona-bedingt Einnahmeverluste erleben und durch fehlende Rücklagen zwischenzeitlich in finanzielle Engpässe geraten seien.

„Wir helfen unseren Kunden, finanziell gut durch diese Krise zu kommen. Daher haben wir uns entschieden, ihnen neben dem gesetzlichen ein sogenanntes privates Zahlungsmoratorium anzubieten. Das bedeutet, wir stunden betroffenen Privat- und Firmenkunden fällige Tilgungsleistungen für Darlehen für bis zu 9 Monate“, informiert Christoph Smolka, Direktor Firmenkunden.

Laufzeit verlängert sich

Die Aussetzung führe zu einer Verlängerung der Kreditlaufzeit, so Smolka weiter. Dabei laufe die Zinszahlung für den Kredit während des Stundungszeitraums unverändert weiter. „Wir sind sicher, damit ein wichtiges und gutes Angebot zur zumindest finanziellen Entspannung in dieser angespannten Zeit vorzuhalten.“

Für die Inanspruchnahme des privaten Moratoriums gelten einige Voraussetzungen: Unter anderem müssen die betroffenen Kunden Corona-bedingt Einnahmeausfälle haben und ihnen ist eine Zahlung der fälligen Kredittilgungen wirtschaftlich nicht zumutbar.

Eine Vereinbarung sei bis spätestens 30. Juni erforderlich. Privatkunden können diese telefonisch über das KundenServiceCenter der Sparkasse beantragen oder über die Homepage der Sparkasse ein Antragsformular online ausfüllen. Mehr Informationen sind unter Telefon (02051) 3150 oder unter www.sparkasse-hrv.de/gemeinsamdadurch erhältlich.

Mit dem Angebot gehe die Sparkasse über die nur für Privatkunden und bis Ende Juni gültige gesetzliche Regelung hinaus. „Wir denken, dass es für viele Kunden interessant ist, ihnen eine längere finanzielle Entlastung anzubieten“, ergänzt Christoph Smolka. „Dies leisten wir mit dem privaten Moratorium und zeigen unseren Kunden: Wir sind auch in schwierigeren Zeiten für sie da.“