Auf Knopfdruck sprudelt frisches Trinkwasser in einem Bogen aus der schlichten Edelstahlsäule. Mitten im Zentrum, auf dem Vorplatz des Rathaus-Centers hat Hilden jetzt einen Trinkwasserbrunnen.

"Hier kann man nun bequem einen Schluck nehmen und eine Flasche füllen", teilen die Stadtwerke mit. "Der Brunnen läuft für rund 30 Sekunden, wenn man den Knopf auf der Rückseite drückt. Wasser, dass nicht in Mund oder Flasche geht, wird aus dem Auffangbecken direkt in den Wurzelbereich eines nebenstehenden Baumes geleitet."

Automatische Spülung

Damit der Brunnen dauerhaft hygienisch bleibe, spült er sich automatisch in regelmäßigen Abständen selbst. Die Stadtwerke Hilden entnehmen außerdem regelmäßig Wasserproben zur Prüfung im Labor.

Das Hildener Trinkwasser stamme aus dem Wasserwerk im Hildener Ortsteil Karnap, so die Stadtwerke. Durch die Rekordhitze der vergangenen Sommer wurde der Wunsch nach einem Trinkwasserbrunnen in der Stadt in der Bürgerschaft diskutiert und an die Stadtwerke Hilden gerichtet. Auch Themen wie Nachhaltigkeit und Vermeidung von Plastikmüll wurden in diesem Zusammenhang betrachtet. Die Stadtwerke prüften daraufhin Möglichkeiten zum Aufbau und Betrieb von Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum und tauschten sich mit Fachleuten aus. Die Stadtverwaltung unterstützte bei der Umsetzung des Vorhabens. Im Hinblick auf Corona-Schutzmaßnahmen hatte das Gesundheitsamt keine Auflagen, den Trinkwasserbrunnen in Betrieb zu nehmen.

Am Brunnen selbst ist eine Telefonnummer angebracht, unter der Störungen und Schäden rund um die Uhr gemeldet werden können.

In der Wintersaison werde der Trinkwasserbrunnen zum Schutz vor Frost abgestellt. Seine Saison sei abhängig von der Witterung. In Betrieb werde der Trinkwasserbrunnen voraussichtlich von April bis Ende Oktober sein, kündigten die Stadtwerke an.