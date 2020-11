Der Stolz auf ihr „Holzwickeder Kneipenbuch“ ist den Verfassern anzumerken, die jetzt auf dem örtlichen Wochenmarkt noch bis zum Weihnachtsfest das frisch erschienene Buch anbieten. „Passt unter jeden Weihnachtsbaum“, meint Verfasserin Birgit Skupch und präsentiert nebenbei noch eine Idee, die bestens in die Zeit passt.

Auf Plastik- oder Wegwerfverpackung können Käufer verzichten. Das Buch wird auf Wunsch direkt in einer Stofftasche erworben. Von der Holzwickederin Elisabeth Hauburg entworfen und genäht, passend zum Format, ist eine Stofftasche wohl die nachhaltigste und eine dekorative Verpackung für das Kneipenbuch. Und jede ist ein Original. Viele hundert Stunden Recherche investierten die Hauptverfasser Birgit Skupch und Hermann Volke in das 104 Seiten umfassende Werk. Insgesamt haben zehn Autoren Geschichten rund um Gasthäuser, Kneipen und Veranstaltungslokale und Vereinsheime geschrieben, unterstützt vom Historischen Verein Holzwickede. Der hatte auch die Idee, auf dem Wochenmarkt der Emschergemeinde einen Verkaufsstand aufzubauen. Am 4., 11. und 18. Dezember bietet der Verein das Buch dort in der Zeit von 10 bis 13 Uhr an. Und möchte natürlich auch mit Interessenten ins Gespräch kommen, über eine Zeit, als es auf Gemeindegebiet über 50 Kneipen und Gasthäuser gab. Erhältlich ist das Buch zum Preis von 15 Euro bei diesen Verkaufsstellen:

