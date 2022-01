Am Montag, 10. Januar, startet die Anmeldephase für das neue VHS-Semester. Mehr als 600 Angebote aus allen Studienbereichen hat das VHS Team mit den Dozentinnen und Dozenten zusammengestellt.

Sie sind auf der Homepage unter www.vhs-zib.de veröffentlicht sowie im Programmheft, das in der Gemeinde verteilt wird. Da nicht ganz klar ist, welche Auflagen der Coronaschutz zum Semesterstart am 14. Februar notwendig macht, sind Kurse in verschiedenen Formaten geplant. Es finden sich zahlreiche digitale Vorträge, Kombinationen aus Online- und Präsenzangeboten sowie Kurse in Präsenz im Programm.

Die VHS bittet um Anmeldungen und wird vor Kursbeginn die jeweiligen Bedingungen mitteilen. „Wir haben ein attraktives Programm geplant und hoffen sehr, dass wir Vieles davon mit den Teilnehmenden umsetzen können“ erklärt VHS-Leiterin Brigitte Schubert. In Holzwickede bietet die VHS vor Ort 37 Kurse, Vorträge und Workshops an. Die Frage, wohin sich Frankreich und Deutschland in Europa bewegen, beantwortet schon am 10. Februar der Landtagsabgeordnete Oliver Keymis, den die VHS und der Freundeskreis Holzwickede Louviers eingeladen haben. Die kreative Malwerkstatt lädt ebenso zum Mitmachen ein, wie der Kurs Fotobücher professionell zu erstellen. Mehrere historische Themen, z.B. zur Spurensuche nach NS-Opfern in Holzwickede, stehen auf dem Programm. Die frische Kräuterküche ist nicht nur genussvoll, sondern auch für die Gesundheit zu empfehlen, so wie die Entspannungs- und Meditationskurse. Ein besonderes Highlight in der Gemeinde ist die Exkursion zur Emscher-Quelle, wenn der Diplom-Geograf und Emscher-Guide Rainer Oligmüller die Natur- und Kulturlandschaft in Holzwickede erfahrbar macht.

Darüber hinaus sind selbstverständlich alle Kurse der VHS in Unna und in Fröndenberg buchbar. Anmeldungen nimmt die VHS per E-Mail unter zib-vhs@stadt-unna.de entgegen sowie telefonisch unter 02303/103 – 713 oder -714 oder direkt über die Homepage www.vhs-zib.de.