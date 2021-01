HOLZWICKEDE. Erneut wurde ein gemeindlicher Straßenbaum in der Goethestraße vorsätzlich beschädigt. Im Rahmen der routinemäßigen Baumkontrolle wurde das Werk des bislang unbekannten Täters entdeckt. Die Baumkrone des Anfang 2018 gepflanzten Jungbaumes an der Böschung Goethestraße/ Höhe der Kreuzung Massener Straße wurde gekappt. Die ersten Nachforschungen zum vermeintlichen Verursacher blieben bislang ergebnislos, sodass die Gemeinde nun Strafanzeige bei der Polizei gestellt hat und auf Unterstützung der Bevölkerung hofft.

Wer beobachtet hat, wie sich jemand an dem Straßenbaum zu schaffen gemacht hat, kann sich bei der Polizei oder auch bei der Gemeindeverwaltung unter Tel. 02301/ 915-414 melden. Für sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Baumfrevels hat die Gemeinde eine Belohnung in Höhe von 200 Euro ausgesetzt.

Obwohl derartige Fälle zunehmend aus anderen Kommunen bekannt sind, blieb die Gemeinde

Holzwickede bislang von ähnlichem Baumfrevel weitestgehend verschont. Im Sommer 2018 wurde

erstmalig eine mutwillige Zerstörung an einer Linde - ebenfalls in der Goethestraße - festgestellt. Diese zielgerichtete Aktion gegen einen offenbar unerwünschten Straßenbaum führte letztendlich zur Gehölzbeseitigung. Mittleiweile wurde das Pflanzbeet vergrößert und eine neue Linde gepflanzt.

In wie weit die nun festgestellte Kronenkappung der Winterlinde ebenfalls zum Abgang des Baumes

führen wird, ist bislang nicht absehbar. „Rein wirtschaftlich gesehen kann man von einem

Totalschaden sprechen“, so Gärtnermeister Armin Nedomansky. Seitens der gemeindlichen Gärtner

stehen nun verstärkte Pflegemaßnahmen an diesem Straßenbaum an.

Neben dem entstandenen Sachschaden sind die Konsequenzen des Baumvandalismus viel

weitreichender: Bäume erfüllen wertvolle ökologische Funktionen, regulieren das Stadtklima und sind hierdurch für das Wohlbefinden der Menschen von großer Bedeutung. Neben der Produktion von Sauerstoff und dem Filtern von Luftschadstoffen dienen Bäume als Schattenspender und tragen zur Luftkühlung bei. In Anbetracht der immer deutlich spürbaren Auswirkungen des Klimawandels (u.a.Hitzewellen) spielt diese Baumfunktion insbesondere für Kinder und ältere Menschen eine wesentliche

Rolle. Nicht zuletzt wird das Leben im Gemeindegebiet durch Gehölze und Grünstrukturen deutlich

attraktiver und lebenswerter.

Die Gemeindeverwaltung hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, sämtlichen Baumbestand im Fall vonkrankheitsbedingten Abgängen zu ersetzten. Auch bei baubedingten Gehölzrodungen wird Ersatz nach der Baumschutzsatzung gepflanzt. Zudem besteht auch seitens der Holzwickeder Kommunalpolitik der Wunsch nach weiteren Grünstrukturen im Gemeindegebiet. Dem Beschluss des Umweltausschusses

vom 7. September 2020 folgend werden künftig weitere Bäume die gemeindlichen

Vegetationsbestände ergänzen. Erste Neupflanzungen sind im Februar auf den gemeindlichen

Grünflächen an der Kelten- und Römerstraße sowie dem Kornblumenweg vorgesehen.