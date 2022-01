Laut Polizeibericht drangen Unbekannte in der Zeit vom Freitag, den 31. Dezember 2021, 14:30 Uhr, bis Sonntag, den 02. Januar 2022 14:55 Uhr, gewaltsam in einen Kindergarten am Buschweg in Drevenack ein. Sie durchwühlen alle Räume des Kindergartens und brachen im Inneren diverse Türen auf. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bislang unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0 wenden.