Am Samstag, den 04.09.2021 hat der Schützenverein Drevenack das Pokalschießen durchgeführt.

Bei gutem Wetter trafen sich ca. 70-80 Schützenbrüder und Schützendamen am Schützenhaus am Buschweg in Drevenack um nach 1½-jähriger Zwangspause die Pokale auszuschießen.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung durch den Tambourkorps Drevenack, dessen Spielleute auch nach langer Pause endlich wieder Auftreten durften.

Auf dem Platz wurden zuvor durch den Vorstand und einige fleißige Helfer Sternenzelte und Pavillons aufgebaut, damit die Veranstaltung auf Grund der Pandemielage draußen an der frischen Luft durchgeführt werden konnte. Für kühle Getränke und einen Snack war ebenfalls gesorgt.

Nachdem das Schießen um 14 Uhr begonnen hatte, konnte unser Königspaar Stefan und Tanja Jörres gegen 18:30 Uhr nach kurzem Stechen folgende Pokale überreichen:

Bei den Herren konnte in der Altersklasse 18-30 Jahre Jonas Ruschke den Pokal für sich gewinnen.

In der Klasse 31- 50 Jahre bewies André Oberhauser Zielgeschick.

Friedhelm Schlusemann konnte in der Altersgruppe ab 51 Jahren den Pokal nach einem Stechen mit Jürgen Winterboer sein Eigen nennen.

Für die unter 18-Jährigen bewies Torben Ufermann die beste Leistung und konnte den Pokal mit nach Hause nehmen.

Bei den Sportschützen der Damen konnte Natascha Karstaedt den Siegerpokal für sich gewinnen. Als beste Schützin wurde Antje Schröder gekürt.

Den Wanderpokal der Damen wurde nach 5 Jahren ausgeschossen. Hier konnte sich Jutta Meyer durchsetzen und der Pokal geht nun in ihren Besitz über.

Angelehnt an das Preisschießen wurden in diesem Jahr auch einige besondere Pokale ausgeschossen.

Hier erhielt Tim Hüser nach dem Stechen mit Lars Schmitz den Pokal für den schlechtesten Jungschützen und Hendrik Althoff den Schnappszahlpokal, nachdem dieser mit Jürgen Meyer ins Stechen musste. Ein besonderes Highlight war der Arschpokal. Dieser ging dann an Jürgen Meyer als schlechtester Schütze.

Alle Anwesenden ließen den schönen Tag dann in gemütlicher Runde ausklingen.