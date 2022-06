Laut Feuerwehrbericht wurden am Samstag, den 11. Juni 2022 um 21:54 Uhr, die Feuerwehreinheiten Bruckhausen und Bucholtwelmen zu einem Betrieb im Industrie- und Gewerbepark in Bucholtwelmen alarmiert. Auf dem Außengelände brannte eine c. 5 qm großer Abfallcontiner. Der Brand wurde mit 2 C-Rohren und 2 Trupps unter schwerem Atemschutz abgelöscht. Anschließend wurde das Brandgut mit Löschschaum abgedeckt.

Der Einsatz endete nach ca. anderthalb Stunden.