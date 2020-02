Laut Feuerwehrbericht wurde am 16. Februar 2020 um 20:38 Uhr, die Einheit Bruckhausen unter dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" in den "Brömmenkamp" Ecke "Kleiner Feldweg" alarmiert. Ein auf der Straße liegender Baum wurde durch die Feuerwehrleute mittels Kettensäge beseitigt. Während der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass ein weiterer Baum bereits am Stamm angebrochen war und umzustürzen drohte. Dieser wurde zur Gefahrenabwehr ebenfalls beseitigt. Der Einsatz endete nach 35 Minuten.

Direkt im Anschluss, um 21:22 Uhr, wurde die Feuerwehreinheit Bruckhausen erneut unter dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zum Voerder Weg/Saatweg alarmiert. Dort war ein Baum auf eine Telefonleitung gestürzt und versperrte die Straße. Dieser wurde durch die Feuerwehrleute beseitigt. Der Einsatz endete nach einer halben Stunde.