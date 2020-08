"An einem Donnerstag, den 18. August 2005 brach der EinEuroJobber, Herr Richard E., in der Ausführung seiner Beschäftigungsmaßnahme in der Obernahmer / Werkhof Hagen tot zusammen. Vermutliche Todesursache: Herz-Kreislaufversagen.

Nach Aussagen anderer Mitarbeiter war bekannt, dass der Verstorbene(Anfang 50) krank war."

Tod bei Hartz 4 im Werkhof Hohenlimbug, Nachruf

Zu jener Zeit war die Beschäftigungsgesellschaft Werkhof Hagen ein führendes Unternehmen in der Armutsindustrie in Deutschland und beschäftigte bis zu 800 1-€-Jobber. Für dieses Verwahrangebot kassierte der Träger 500,00 € pro Person und gab davon einen Bruchteil an die Zwangsrekrutierten weiter.

Höchst Zeit mal nachzufragen, wie sich die Steuervernichtung weiterentwickelt hat.

Als Zweigstelle für Hagen hatte sich der Werkhof - "Möbel & Mehr" einen Namen gemacht. Billige Schrottmöbel für die Ärmsten und ausgewählte höherpreisige Stücke für das besondere Klientel.