Die Iserlohn Kangaroos starten den Dauerkarten-Verkauf für die Saison 2020/21 der BARMER 2. Basketball-Bundesliga. Die Dauer-karten gibt es für die neue Spielzeit in zwei Varianten. Einmal ganz klassisch. Und einmal als besondere Unterstützer-Edition.

Denn fest steht schon jetzt: Nur gemeinsam mit ihren Fans und Partnern können die Kangaroos die besonderen Heraus-forderungen bewältigen, die in dieser noch immer ungewissen Zeit vor ihnen liegen.

Die Covid19-Pandemie stellt natürlich auch die Sportwelt auf den Kopf. Spiele mit einer geringeren Anzahl von Zuschauern, fehlende Einnahmen und große Ungewissheit im Hinblick auf die Planungen. Davon sind alle Sportvereine betroffen, aber eben auch die Kangaroos. Um diese Ungewissheit ein wenig auffangen oder abfedern zu können, haben die Iserlohner Korbjäger die Unterstützer-Dauerkarte entwickelt.

„Wir haben bewusst darauf verzichtet, mit Geistertickets oder ähnlichen Dingen zu arbeiten. Stattdessen haben wir das Unterstützer-Ticket ins Leben gerufen, mit dem wir für die Fans Vorteile und natürlich auch Einnahmen für uns generieren wollen“, erklärt Kangaroos-Geschäftsführer Michael Dahmen.

Somit entsteht eine Win-Win-Situation.

Wer Unterstützer wird, genießt in der Matthias-Grothe-Halle und im Kangaroos-Kosmos viele exklusive Vorteile.

Inclusive aller PlayOff/PlayDown der Saison 20/21

• Inclusive aller öffentlichen Vorbereitungsspiele der Saison 20/21

• ein Schal deiner Kangaroos

• ein T-Shirt der Wahl in der Fanworld

• Sitzplatzgarantie

• Reservierung deines Wunschsitzplatzes

• 10 Prozent auf alle Fanartikel in unserer Online Fanworld

• nur im praktischen Checkkartenformat

• Versand deiner Dauerkarte möglich

• Übertragbar

„Das Unterstützer-Ticket richtet sich an die Fans, die nicht schauen müssen, ob sie zwei, drei Euro sparen können. Sondern an die, die ihren Verein, ihre Kangaroos, in diesen schweren Zeiten unterstützen können und wollen“, erklärt Dahmen.

Bei der klassischen Fan-Dauerkarte, die die Kangaroos für die Saison 20/21 anbieten, sparen Fans 16 Euro im Vergleich zum regulären Einzelticketkauf und sichern sich so ihre Tickets für alle elf Heimspiele der neuen Saison. Gleichzeitig haben sie ein Vorkaufsrecht auf Playoff-/Playdown-Tickets.

Sowohl die klassische Dauerkarte als auch das Unterstützer-Ticket können ab heute 14.00Uhr online im Kangaroos Ticket Shop (link) gebucht werden.

Wer Unterstützung braucht kann seine Unterstützer- oder Fan-Dauerkarte auch während des NOMA-Cups, am Samstag, den 19.09. vor dem Spiel gegen Phoenix in der Matthias-Grothe-Halle zwischen 18.00 und 18.45 Uhr buchen.

Beide Dauerkarten beinhalten zudem Freikarten für andere Spiele der kommenden Saison, sollte es coronabedingt zu Spielausfällen kommen!

„Egal, ob mit dem Unterstützer-Ticket oder der Fan-Dauerkarte: Unsere Fans können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam gut und gesund durch die anstehende, für alle Beteiligten schwierige Saison, kommen werden. Es ist ein Beitrag für den Sport in Iserlohn. Und natürlich insbesondere ein Beitrag dafür, dass die Kangaroos die Waldstadt auch in Zukunft mit Basketball auf hohem Niveau begeistern können und dürfen“, sagt Michael Dahmen.

#Zusammen werden wir es schaffen.

Foto: Daniela Fett

Pressemitteilung Iserlohn Kangaroos