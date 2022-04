Ich war am 10.4.2022 in der Anholder Schweiz ( Tierpark in Isselburg ) dort hat eine Falkenshow sein Auftritt gehabt .( De Valkenhof Roofvogeldemonstraties ) Die Show war zauberhaft . Klar sind das Tiere in Gefangenschaft aber mit Liebe aufgezogen. Woran man das sieht ? Es war eine Situation das zwei Klapperstörche über die Tiere hin weg zogen das der Weisskopfseeadler sehr unruhig gewesen ist . Dann kam ein Tierpfleger und hat den Weisskopfseeadler auf sein Arm genommen und hat ihn beruhigt. Da sieht man die Liebe zu den Tieren . Ich habe schon viele Falkenshows mit gemacht aber sowas liebevoll wie die Leute mit den Tieren umgehen habe ich noch nie gesehen. Es war zauberhaft in der Anholder Schweiz. ( Tierpark in Isselburg )