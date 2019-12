An Heiligabend kam es gegen 4:10 Uhr in Kalkar-Niedermörmter im Bereich Buschweg/Greilack zu mehreren Sachbeschädigungen. Durch unbekannte Täter wurden auf den dortigen Feldwegen eine Parkbank und eine senkrecht in die Erde eingegrabene Bahnschwelle in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Darüber hinaus wurde noch eine weitere Parkbank beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve, Tel.: 02821/5040.