Am Donnerstagabend (16.01.2020) gegen 20:40 Uhr setzten ein oder mehrere unbekannte Täter eine Parkbank an der Talstraße in Kalkar in Brand. Anwohner versuchten den Brand mit einem Eimer Wasser einzudämmen und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand dann endgültig löschen konnte. An der Parkbank entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kleve unter 02821-5040 zu melden.