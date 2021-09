Für Frieden und Abrüstung - Friedensdemonstration in Kalkar

Friedensdemonstration in Kalkar am 3.10.2021.

Am „Tag der Deutschen Einheit“ erinnert die Friedensbewegung daran, dass sich Deutschland nach dem Einigungsvertrag zu einer Friedenspolitik und für eine gesamteuropäische Friedensordnung unter Einschluss Russlands verpflichtet hat.

Zentrales Thema der Demo ist der Protest gegen die Anschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr. Diese würden vom Zentrum Luftoperationen in Kalkar kommandiert.

Ablauf:

11:30 – 12:00 Uhr

Auftaktkundgebung Von-Seydlitz-Kaserne, Römerstr. 122

Redner: Jannik Berbalk, Aufstehen gegen Rassismus Kleve

12:00 – 12:45 Uhr

Demonstration zum Marktplatz,

Aktion “Rückwärts-Politik stoppen”

12:45 – 13:30 Uhr

Kundgebung Marktplatz Kalkar

RednerInnen: Lühr Henken, Bundesausschuss Friedensratschlag, Drohnenkampagne,

Martin Körbel-Landwehr, Personalratsvorsitzender Uniklink Düsseldorf