Am heutigen Mittwoch (11.08.) gab es für Mia Tost aus der Eichendorffschule einen Tag der Belohnung. Die Achjährige fuhr mit mir, Dozentin von "ErlebnisMusik" der Städtischen Musikschule in Kamen zum SEALIFE nach Oberhausen. Der Anlass für diesen Extraausflug: "Mia war im vergangen Schuljahr trotz der Pandemie so fleißig und hat mit Abstand die meisten Lektionen auf unserer Onlineakademie bearbeitet und Arbeitsergebnisse eingereicht, dass ich gar nicht anders konnte, als sie zu Belohnen!" Das Ziel, das große Aquarium in Oberhausen; hatte ich gewählt, weil Mia auch einen Betrag zur Mitmachaktion zum Thema "Aquarium" am Ende der Schuljahres eingereicht hatte. "Die Musik des Aquariums aus dem "Karneval der Tiere" dürfte Mia in den Ohren gerauscht haben, als wir uns die vielen Wasserbecken und unheimliche Wesen angeschaut haben". "Mama, das war ein schöner Tag", sprudelte es nach der Ankunft vor Mias Zuhause nur so aus der nun Drittklässlerin heraus. "Ja Mia, das war ein sehr schöner Tag mit dir! Dankeschön!"