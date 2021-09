BERGKAMEN. Gleich zu Beginn des neuen Monats dürfen sich die Gäste am Mittwoch, 6. Oktober, auf die grandiose Sängerin Ruby Sober freuen. Sie wird im Rahmen der Reihe Sparkassen Grand Jam im Thorheim auftreten.

Vielen ist Ruby Sober auch bekannt als Jane von den legendären “Silverettes”. Sie kredenzt mit ihrer Begleitband, den “Deaf Kings”, eigene Songs, die irgendwo zwischen Country und Soul zuhause sind. Mit frech-witzigen Texten, ihrer von der Fachpresse hochgelobten “coolen und vielfältigen Virtuosität” und ihrem wahrlich atemraubenden rockig-souligem Gesang packt sie den Saal.

Zur Band gehören Ruby (Gesang), Jo Schulz (Gitarre), Felix Krüppel (Drums), Olli Gee (Bass) und Tommy Schneller (Sax).

Das Konzert von Ruby Sober and the Deaf Kings beginnt am MIttwoch, 6. Oktober, um 20 Uhr im Thorheim, Landwehrstraße 160, 59192 Bergkamen.

Kartenvorbestellungen und weitere Infos unter Tel. 02307/ 965 464 oder a.mandok@bergkamen.de