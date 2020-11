KAMEN. Am kommenden Mittwoch, 2. Dezember, wird es beim alljährlichen „Lesewinter“ in der Stadtbücherei Kamen wieder literarisch. Ab 19.30 Uhr macht das Team der Stadtbücherei neugierig auf aktuelle Romane, stellt interessante Sachbücher vor und versorgt Interessierte mit literarischen Tipps für Groß und Klein. Alle, die erfahren möchten, was es Neues auf dem Buchmarkt gibt oder noch ein besonderes Weihnachtsgeschenk suchen, sind herzlich eingeladen zu einem gemeinsamen unterhaltsamen Abend mit Büchern und Texten in gemütlicher Atmosphäre auf dem eigenen Sofa. Und natürlich darf auch jeder die Runde mit seinem eigenen Lieblingsbuch begeistern.

Der Lesewinter wird online über das Konferenztool BigBlueButton präsentiert.

Die Teilnahme ist kostenfrei, erfordert jedoch eine vorherige Anmeldung bei der VHS Kamen-Bönen oder in der Stadtbücherei. Wer sich angemeldet hat (online, per Email an vhs@stadt-kamen.de oder unter Tel. 02307/9242051 möglich), erhält anschließend einen Teilnahme-Zugangscode sowie eine kurze Technikanleitung per Mail.