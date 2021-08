Rathaus Kamen kehrt in Normalbetrieb zurück

Die zunehmende Zahl vollständig immunisierter Menschen macht es möglich: Ab Mittwoch, 1. September, sind im Rathaus Kamen Besuche wieder spontan und ohne Termin möglich. Die Öffnungszeiten entsprechen den Zeiten vor der Corona-Pandemie.

Zur Vermeidung von Wartezeiten wird jedoch weiterhin empfohlen, vor dem Besuch einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Obligatorisch ist auch weiterhin das Tragen einer OP- oder FFP2-Maske. „Wir halten diesen Schritt vor dem Hintergrund der aktuellen Situation für vertretbar“, schildert Bürgermeisterin Elke Kappen.

In den vergangenen Wochen und Monaten war es so, dass Termine im Rathaus zuvor fest vereinbart werden mussten. Die Stadt Kamen wollte mit dieser Maßnahme das Risiko einer Corona-Infektion sowohl bei den eigenen Beschäftigten als auch bei den Besuchern weitgehend minimieren. Diese Terminabsprache ist jetzt zwar nicht mehr zwingend notwendig, aber weiterhin erwünscht: „Die Vergabe von Terminen ermöglicht es uns, Wartezeiten und den gleichzeitigen Aufenthalt vieler Menschen in den Räumen und Gängen zu vermeiden“, sagt Kappen, „Außerdem kann so sichergestellt werden, dass die Ansprechpartner vor Ort sind und sich auf die Anliegen vorbereitet haben.“

Entsprechend bittet die Verwaltungschefin die Bürgerinnen und Bürger, auch in Zukunft vorab einen Termin zu vereinbaren – und zwar am besten über die direkte Durchwahl der zuständigen Sachbearbeitung, per Fax oder Mail an die einzelnen Bereiche oder über die Telefonzentrale unter 02307/ 148-0. Für eine Terminvereinbarung im Bürgerbüro bittet die Verwaltung die Bürgerinnen und Bürger, bevorzugt die digitale Terminvergabe auf der Startseite der Homepage der Stadt Kamen unter www.stadt-kamen.de zu nutzen.

Momentan beträgt die Wartezeit für umfangreiche Termine wie der Anmeldung des Wohnsitzes oder der Beantragung eines Personaldokumentes 14 Tage. So genannte 5-Minuten Termine (etwa zur Abholung eines Personaldokumentes, Beantragung eines Führungszeugnisses) sind schon vorher möglich. Die Stadt Kamen weist zudem darauf hin, dass Karten im Rahmen des am 1. September beginnenden Vorverkaufs für die Konzertaula ausschließlich per Telefon unter 02307/ 148-3512 und -3513 sowie per Mail unter kartenreservierung@stadt-kamen.de bestellt werden können.

Der Zutritt zum Rathaus ist nach wie vor nur mit einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz gestattet. Plexiglasscheiben in kundenrelevanten Bereichen erhöhen zudem die Sicherheit. Ebenso muss der Mindestabstand von 1,50 Meter zwingend eingehalten werden. Desinfektionsmittel stehen im Eingangsbereich zur Verfügung. Das Rathaus ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Servicezeiten Bürgerbüro / Rathaus

• Montag / Dienstag 7.30 - 16.30 Uhr

• Mittwoch 7.30 - 13 Uhr

• Donnerstag 7.30 - 17 Uhr

• Freitag 7.30 - 13 Uhr

Öffnungszeiten Unterstützungsleistungen, Integration (Grundsicherung, Wohngeld)

• Montag 8 - 12 Uhr

• Donnerstag 8 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr