Die Polizei sucht nach zwei Tatverdächtigen, die versucht haben, in eine Wohnung in Kamp-Lintfort an der Franzstraße einzubrechen. Der Wohnungsinhaber bemerkte am Donnerstag, 24. Juni, gegen 15.45 Uhr einen lauten Knall an seiner Tür und stellte fest, dass Unbekannte sie gewaltsam geöffnet hatten.

Eine Kamera filmte zwei Männer, die beide schlank sind, dunkle Haare und einen dunklen, kurzen Vollbart haben sowie 20 bis 30 Jahre alt sind. Einer trug eine graue, offene Sweatjacke und ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "ellesse", eine blaue Jeans und eine schwarz-weiße Umhängetasche. Sein Komplize war mit einem lila T-Shirt, einer Jeans, einem dunklen Käppi und einer schwarzen Umhängetasche bekleidet. Beide haben ein südländisches Erscheinungsbild.

Wer kennt die Personen auf den Bildern oder kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer

02842 / 934-0 entgegen.