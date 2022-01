Nun, die Bilder standen da noch so in der LK-Pipeline rum.

Vielleicht hat jemand ja eine optische Verwendung dafür? (Ankucken meine ich!)

Es sind Bilder aus dem Freizeitpark, dem Schlosspark und dem Weihnachtsmarkt von Moers kurz vor dem letzten Weihnachtsfest.

Ich erinnere mich an eine schon knackig kalte Spaziererfahrung,

zu der in der Halbzeit der Glühwein gerade recht kam. Der war übringens coronafrei, wie auch das Brötchen mit dem Prager Schinkenbraten..... (:-)