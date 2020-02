Heute vor 54 Jahren ereignete sich auf der Schachtanlage

Rossenray ein schweres Grubenunglück. Das Bergwerk

gehörte damals zur „Friedrich Krupp Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG „

Es war am 16 Februar 1966, als sich in 700 Meter Tiefe eine

gewaltige Explosion ereignete. Im Flöz Präsident entzündete sich Methangas. Eine gewaltige Schlagwetterexplosion war die schreckliche Folge. Bei Wartungsarbeiten an einer elektrischen Anlage soll einen elektrischen Funken gegeben haben, der das hochexplosive Methangas CH4

entzündete. Ausgelöst durch die Methangasexplosion, folgte auch noch eine

Kohlenstaubexplosion. Die Auswirkungen der Explosionen waren auch

über Tage auf dem Schachtgelände spürbar. Es wurde unmittelbar

nach dem Unglück ein Grubenwehralarm ausgelöst.

Die herbeieilenden Rettungskräfte stellten einen Rettungsplan

auf, um den verschütteten und verletzten Bergleuten Hilfe leisten zu können. Da der Schacht für die Personenbeförderung nicht beschädigt war, konnten die

Bergleute zügig die Grube verlassen. Nachdem die Anwesenheitsliste

geprüft war, stellte man fest, dass 16 Bergleute fehlten. Bis die Grubenwehr

nach unter Tage einfahren konnte, verging einige Zeit. Mit

schweren Atemschutzgeräten und entsprechender Ausrüstung,

machte sich die Grubenwehr auf den Weg, um die vermissten Kumpel zu suchen.

Für 16 Bergleute kam jede Hilfe zu spät.

Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Für das junge Bergwerk

eine fürchterliche Katastrophe. 1963 begann auf dem Bergwerk Rossenray erst die Kohleförderung. Zu dem Zeitpunkt des Unglücks war ich erst knapp ein Jahr

in der Ausbildung, auch ich wollte nach der Ausbildung zum Starkstromelektriker unter Tage arbeiten.

Ein solch schweres Grubenunglück hat sich bei uns in Deutschland nie mehr ereignet.

Die Sicherheitsstandards wurden deutlich verbessert. Überall unter Tage wurden Gasmessgeräte eingebaut. So wurden die gesamten Grubenwetter überwacht.

In der Stadt Kamp-Lintfort herrschte große Trauer und Anteilnahme.

Für die öffentlichen Gebäude wurde Trauerbeflaggung angeordnet.

Nach einem bewegenden Trauergottesdienst, wurden die Toten auf dem

Waldfriedhof Dachsberg und in Essen beigesetzt. Die Trauerstätte ist bis zum

heutigen Tag in einem gepflegten und guten Zustand.

Nun ist der Bergbau nach über 100 Jahren am Niederrhein verschwunden, das schwere Unglück wird vielen Menschen in unserer Region immer in schmerzlicher Erinnerung bleiben.

Glückauf!