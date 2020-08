Der Rathausplatz heißt nun Karl-Flügel-Platz. Am Freitag fand die feierliche Einweihung durch Bürgermeister Dr. Christoph Landscheidt, Karin Flügel, der Witwe des ehemaligen Bürgermeisters, und einigen Gästen, bei strahlendem Sonnenschein statt.

Landscheidt stolz: „Ich freue mich sehr, diesen nun schönen Platz in der Innenstadt nach Karl Flügel zu benennen. Während seiner Amtszeit von 1978 bis 1999 als Bürgermeister hat er die positive Entwicklung der Stadt Kamp-Lintfort maßgebend mitgeprägt.“ Zu nennen seien da die 1979 beschlossene Sanierung der Altsiedlung und die 1986 begonnenen Arbeiten zur Wiederrichtung des Terrassengartens am Kloster Kamp. Beides seien Millionenprojekte gewesen, die prägend waren, so Landscheidt.

Karl Flügel war Bürgermeister mit Herz und Seele



2016 hatte die Politik bereits einstimmig entschieden, den Rathausplatz nach Karl Flügel zu benennen. Er ist bisher der einzige Bürger der Stadt, dem das Ehrenbürgerrecht mit der Bezeichnung „Ehrenbürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort“ verliehen wurde.

Auch Karin Flügel ist von der Ernennung des Platzes ergriffen: „Es ist eine große Anerkennung und Würdigung für meinen Mann, der mit Herz und Seele Bürgermeister war. Das freut mich schon ganz besonders. Er wäre sehr stolz gewesen.“

Die Einweihung des Karl-Flügel-Platzes war ein krönender Abschluss der Stadtumbaumaßnahmen in der Innenstadt. Seit dem Stadtmarketingsprozess 2002 wurde ständig neu geplant, umgesetzt und gebaut. Peu a Peu mauserte sich die Innenstadt so zu einem attraktivem Wohlfühlzentrum mit Charakter, das Stadtplanerin Monika Fraling und ihr Team umsetzten. Dazu zählen der neue Prinzenplatz, die neu gestaltete Moerser Straße, der umgebaute Bereich am ehemaligen Verkehrspavillon, der Rückbau der Weißen Riesen mit dem neuen Einkaufszentrum EK 3. Last but not least folgte der Rückbau der bis zu 16 geschossigen „Bunten Riesen“ im Rathausquartier.

22 Millionen Euro Förderung für Runderneuerung der Innenstadt



Um das alles stemmen zu können, so Landscheidt, spielte die Unterstützung durch das Bund-Länder-Programm Stadtumbau West eine große Rolle: „Ohne die insgesamt 22 Millionen Euro Förderung wäre diese Runderneuerung unserer Innenstadt niemals möglich gewesen.“ Erst mit der Ersteigerung der Bunten Riesen im Jahr 2015 hätte es die Chance gegeben, auch das Rathausquartier neu zu planen. Dass dies sehr attraktiv ist, zeige das große Interesse von Bauherren, potenziellen Mietern und Käufern schon jetzt.

Doch das ist noch nicht alles, was sich städtebaulich verändern wird. In einem nächsten Schritt steht nun die Vermarktung der Grundstücke im Rathausquartier an. Hier sollen acht Gebäude mit 132 Wohneinheiten für unterschiedlichste Interessenten entstehen. 40 davon werden öffentlich gefördert. Der erste Bauherr, das Unternehmen Tecklenburg, steht in den Startlöchern. Schon in diesem Herbst sollen die Hochbaumaßnahmen beginnen, heißt es im Rathaus.