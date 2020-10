Das Jahr neigt sich dem Ende zu.

Die Friedhofstage stehen an. Das Wetter hat schon die Winterzeit auf dem Tacho und wird uns nasskalt durch's Dunkel begleiten. Der Herbst-, November- oder Winterblues wird sich langsam einschleichen und Corona lauert überall..... Halloween wird mit Süßem oder Sauren diesmal nicht so üppig über uns hereinbrechen wie in den vergangenen Jahren.

Und wenn uns der Moralische

so richtig gepackt hat, ist es sicherlich an der Zeit, einmal an den Schwarzen Humor zu denken, ein paar makabere Witze in den Lk einzustellen um die Community zu erheitern......?

Mal schauen welcher Film hier gespielt werden wird. "Das Schweigen der Lämmer" oder "Der Kongress tanzt".....?

Ich fange mal mit ein paar Witzen an.....

Erna und Inge, zwei ältere Damen, treffen sich auf dem Friedhof.

"Erna, Du hasset gut! Du kannz schon gießen, ich muss noch kochen......!"

Der junge Lennart-Titus schaut aus dem Fenster auf die coronabefreite Fussgängerzone und seufzt: "Ach Opa, hast Du ein Glück! Du bist schon siebzig.....!"

Opa liegt im Wohnzimmer im Sterben und ruft nach seinem Enkel: "Hömma Kevin, ich riech' Kuchen. Kannze mir'n Stück bringen?"

"Natürlich, Opa!"

Der Enkel kommt zurück: "Sorry Opa, Mama hat gesagt, der Kuchen ist für nache Beerdigung!"

Wer auch noch einen SCHWARZEN hat, darf gern in den Kommentaren tätig werden.