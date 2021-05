Mitte April startete, mit einer ersten Einsaat-Aktion auf dem ehemaligen Zechen- und LaGa-Gelände in Kamp-Lintfort, das Urban Gardening Projekt des LaGa-Fördervereins in Zusammenarbeit mit dem SCI:Moers und der Hochschule Rhein-Waal.

Nachdem die ersten Saatkörner in die Erde gebracht wurden, sind nun verschiedene Pflanzen, denen die Außentemperaturen vorher noch zu kalt waren, an der Wiese Süd nahe des Kalistos in die Erde gepflanzt worden.

Aufgrund der Corona-Schutzverordnung fand diese Einpflanz-Aktion allerdings im kleineren Kreise statt.

Interessierte, die sich gerne am Projekt beteiligen oder Pflanzen in die Hochbeete einsetzen möchten, oder auch über zukünftige Aktionen des Projekts informiert werden wollen, können sich gerne via E-Mail an Prof. Dr. Lud unter daniela.lud@hochschule-rhein-waal.de sowie an Bastian Gehrmann bastian-dominic.gehrmann@hrsw.de wenden.