Die Stadt Kamp-Lintfort veranstaltet in Kooperation mit der Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr und InnovationCity Kamp-Lintfort einen Themenabend „Photovoltaik und Steuern“.

Neben einem Überblick über die aktuelle Steuerpraxis im Zusammenhang mit Photovoltaik verspricht Referent Thomas Seltmann Kaufinteressierten und Anlagenbetreibern mit praktischen Tipps, ihnen die Angst vor dem Finanzamt zu nehmen. Zusammen mit weiteren Experten der Verbraucherberatung NRW, InnovationCity und der Solarmetropole Ruhr steht Seltmann auch für Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltung, die am 3. März um 17 Uhr im Sitzungssaal 1 des Rathauses der Stadt Kamp-Lintfort stattfindet, ist kostenfrei.

Interessenten können sich bis zum 27. Februar beim Klimaschutzmanager Rüdiger Wesseling anmelden.

Dies ist möglich entweder unter der Telefonnummer 02842/912448 oder schriftlich per E-Mail an ruediger.wesseling@kamp-lintfort.de. Selber Strom erzeugen mit einer Photovoltaik Anlage. Was es dabei zu beachten gibt erklärt der Themenabend.