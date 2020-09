Kranenburg. Zwischen Donnerstag (03.09.2020), 6.15 Uhr und Montag (07.09.2020), 6.15 Uhr stahlen Unbekannte Akkus mehrerer Baustellenampeln am Großen Haag.

Der oder die Täter brachen die Gehäuse von insgesamt 5 Ampeln an der dortigen Baustelle auf. Aus jeder Ampel entwendeten sie die zwei enthaltenen Akkus. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.