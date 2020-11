In der Corona-Pandemie einfach zu Hause zu sitzen und die Zeit an sich vorbeiziehen lassen, ist für den Kranenburger Friedhelm Kahm keine Option gewesen. Bereits zum zweiten Mal hat er nun eine Schrift herausgegeben in der er die Befindlichkeiten vieler Bürger, Firmen, Vereine und unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen während der Corona-Pandemie nachgezeichnet hat.

Zu Menschen, die durch Masken und Corona-Regeln auf Distanz gehalten werden, wird versucht, etwas mehr Nähe herzustellen, deren Freuden und Sorgen nachzuempfinden. Vielleicht auch als Mittel, ein wenig aus der Selbstbezogenheit unserer abstandsbetonten Zeit herauszukommen. Friedhelm Kahm, langjähriges Ratsmitglied, kennt seine Gemeinde, und hat den Versuch unternommen, in 28 Beiträgen auf 60 Seiten von unterschiedlichen Institutionen der Grenzgemeinde zu berichten. In einem Einstiegsbeitrag stellt der Bürgermeister a.D. Günter Steins die Bemühungen der Verwaltung in Zeiten der Pandemie dar und verrät seine Pläne für die kommende Zeit.

An vielen Stellen erhältlich



Die 60-seitige Schrift ist in vielen Geschäften und Einrichtungen zum Preis von 6 Euro erhältlich. Bei der Buchhandlung Hintzen in Kleve, beim Tierheim in Mehr, im Bauernladen Hebben in Frasselt, am Wolfsberg in Nütterden, bei der Euregio in Kranenburg oder bei Merlijn in Grafwegen. Weitere Auslegestellen sind bei Friedhelm Kahm unter 02826-92216 nachzufragen.