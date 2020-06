Am Donnerstag zogen an einigen Orten im Kleverland Fronleichnamsprozessionen durch die Straßen. Auch hier war deutlich zu spüren, dass die Corona-Krise allgegenwärtig ist. Nur Fahnenabordnungen, Messdiener und Priester durften etwa in der Kirchengemeinde St. Antonius Abbas gemeinsam den Weg gehen. Von Schottheide auf dem Weg nach Frasselt wurden an jedem Segensaltar Böllerschüsse abgefeuert, damit jeder zumindest akustisch teilnehmen konnte.