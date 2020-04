Das Corona-Virus krempelt unser aller Leben um – die Situation ist dynamisch und ändert sich täglich. Wie wahr. "Nach reiflicher Überlegung sind die Vorstände des Vereins Blues in Zyfflich e.V. und St. Antonius Schützengilde zum Entschluss gekommen, dass sowohl die Festivals als auch die Kirmes in diesem Jahr nicht stattfinden können", so Sabine Verhoeven, Gildemeisterin St. Antonius Schützengilde. "Konkret bedeutet dies, dass es in diesem Jahr weder ein Königschießen, Kinderkirmes mit Dämmerschoppen noch einen Krönungsball geben wird. Diese Entscheidung ist niemanden leicht gefallen. Auch Woodstock und Blues in Zyfflich kann nicht durchgeführt werden."