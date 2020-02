Am Montag, 17. Februar, kam es auf der Kölner Straße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde der graue Audi B5 einer 86-jährigen Langenfelderin beschädigt.

Das war passiert:

Gegen 15.20 Uhr war die Langenfelderin mit ihren Audi über die Kölner Straße gefahren, als ihr beim Rechtsabbiegen in die Hauptstraße ein Wagen entgegen kam. Laut Angaben der Seniorin touchierte das fremde Auto den Audi beim Abbiegevorgang, wodurch die Seite des Audis beschädigt wurde. Es entstand an dem Auto der Frau ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Auch an dem Auto des bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers muss ein Schaden entstanden sein. Bei dem Wagen soll es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Der zweite Unfallbeteiligte entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.