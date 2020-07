Am Freitagnachmittag, 17. Juli, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Langenfelder, mit seinem grau-schwarzen Mountainbike, die Fahrbahn der innerörtlichen Richrather Straße in Immigrath, aus Richtung Bahnstraße kommend, in Fahrtrichtung Solinger Straße. In Höhe der Hausnummern 32-34 verließ zu diesem Zeitpunkt ein bislang noch unbekannter PKW-Fahrer das Gelände einer dortigen Tankstelle.

Ohne die Vorfahrt des Fahrradfahrers zu beachten, wurde der schwarze BMW auf die Straße gelenkt. Um eine folgenschwere Kollision zu vermeiden, führte der 20-Jährige eine Notbremsung durch. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Velo. Er stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei

leicht.

BMW-Fahrer setzte Fahrt fort

Ohne auf den Gestürzten zu achten, fuhr der unbekannte Fahrer des BMW, mit dem es zu keiner Berührung kam, einfach davon. Am Mountainbike entstand beim Sturz kein Schaden. Dessen Fahrer musste sich aber nach zeitnaher Anzeigenerstattung in ambulante ärztliche Behandlung begeben.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 /

288-6310, jederzeit entgegen.