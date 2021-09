LANGENFELD. Am Sonntag, 29. August, haben bislang noch Unbekannte an der Freiherr-vom-Stein-Straße in Langenfeld einen Zeitungsstapel angezündet, welcher an einer rückwärtig gelegenen Hauswand eines Kindergartens gelehnt war. Dabei wurde die Hauswand des Kindergartens leicht verrußt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Gegen 18.15 Uhr war ein Anwohner mit seinen Kindern über den Gehweg der Pestalozzistraße gegangen, als er aus Richtung der Kita eine Rauchsäule aufsteigen sah. Als der Mann der Ursache auf den Grund ging, stellte er fest, dass ein dort an einer Wand angelehnter Stapel Zeitungen brannte. Daraufhin alarmierte der Mann die Feuerwehr, welche den Brand schnell löschen konnte und

somit einen möglicherweise größeren Schaden verhinderte.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Zeitungsstapel vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Hinweise auf Verursacher ergaben sich bislang noch keine. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kita gemacht oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Diese nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310

entgegen.