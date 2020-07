Aufmerksame Anwohner der Bahnhofstraße in Langenfeld wurden am Dienstagabend, 28. Juli, durch den Brand eines Busches im Vorgarten geweckt. Gemeinsam konnten sie den Brand noch vor Eintreffen der sofort alarmierten Feuerwehr löschen und glücklicherweise einen höheren Schaden verhindern.

Gegen 23.10 Uhr wurde ein 53-jähriger Anwohner der Bahnhofstraße durch Brandgeruch aus dem Schlaf gerissen. Im Vorgarten des Mehrfamilienhauses bemerkte er einen brennenden Busch und informierte umgehend die Feuerwehr. Dank der Hilfe weiterer Nachbarn konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht und somit ein größerer Schaden und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindert werden.

Brandursache unklar

Der Schaden an dem Buschwerk wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen eingeleitet. Ob ein Tatzusammenhang zu einem ähnlichen Brandgeschehen am Sonntagabend auf der Poststraße in Langenfeld besteht (siehe ots 2007144, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4663080), ist derzeit Gegenstand der aktuellen kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen gesucht

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können oder verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Feststellungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, gemacht haben, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.