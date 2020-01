In der Zeit von Donnerstag, 23. Januar, bis zum Dienstagmorgen, 28. Januar, 8.45 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter in ein Einfamilienhaus an der Alten Schulstraße in Langenfeld ein.

Hierzu wurde eine Scheibe des rückwärtig gelegenen Wohnzimmerfensters eingeschlagen. Was aus dem auf diesem Weg betretenen und durchsuchten Haus verschwand, steht aktuell noch nicht genau fest. Aus einem zum Haus gehörenden Carport verschwand nach dem Stand aktueller Ermittlungen aber ein silber- und blaufarbiges Herrenfahrrad der Marke Hercules.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !